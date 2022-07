I roghi a Loiri Porto San Paolo.

Due incendi, di cui uno vicino al centro abitato, sono scoppiati nella vegetazione a Loiri Porto San Paolo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con squadre a terra e un Canadair.

Grande la paura nel comune gallurese, in particolare per il primo fronte di fiamma che ha sfiorato le case che è stato spento, mentre è in corso di spegnimento il secondo incendio.