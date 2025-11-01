Crocieristi a Olbia, centro animato tra passeggiate e negozi aperti

L’arrivo dei croceristi a Olbia.
Olbia ha visto oggi, 1 novembre, un insolito afflusso di visitatori nel centro città, coincidente con l’arrivo di una nave da crociera. La presenza dei turisti ha animato le strade principali, che si sono rapidamente riempite di passeggiatori curiosi e visitatori alla scoperta delle attrazioni cittadine.
La presenza dei visitatori ha animato le strade, tra passeggiate, vetrine aperte e locali frequentati, favorendo una giornata di temperature piacevoli. Questo ha creato un curioso contrasto con il clima più raccolto e rispettoso che si respirava tra gli olbiesi diretti a deporre un fiore al cimitero nel giorno di Ognissanti.