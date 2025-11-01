Crocieristi a Olbia, centro animato tra passeggiate e negozi aperti

L’arrivo dei croceristi a Olbia.

Olbia ha visto oggi, 1 novembre, un insolito afflusso di visitatori nel centro città, coincidente con l’arrivo di una nave da crociera. La presenza dei turisti ha animato le strade principali, che si sono rapidamente riempite di passeggiatori curiosi e visitatori alla scoperta delle attrazioni cittadine.

LEGGI ANCHE: Spettacolo al porto di Olbia con la nave a vela da crociera Royal Clipper.

La presenza dei visitatori ha animato le strade, tra passeggiate, vetrine aperte e locali frequentati, favorendo una giornata di temperature piacevoli. Questo ha creato un curioso contrasto con il clima più raccolto e rispettoso che si respirava tra gli olbiesi diretti a deporre un fiore al cimitero nel giorno di Ognissanti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui