Ottimi risultati per la squadra del maestro Calvisi.

Il Kan Judo Olbia 1985, guidato dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan, ha preso parte con entusiasmo al Gran Premio Giovanissimi 2025, manifestazione organizzata sotto l’egida della FIJLKAM e ospitata presso il Centro Tecnico Regionale Judo di Ruinas, in provincia di Oristano.

L’evento, riservato alle categorie giovanili preagonistiche “Fanciulli” e “Ragazzi”, ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la Sardegna, con un alto livello tecnico e sportivo.

Le prestazioni del Kan Judo Olbia.

Il team olbiese si è presentato con una squadra composta da dieci giovani atleti, che si sono distinti in diverse categorie, ottenendo risultati di rilievo. Il settore preagonistico del club, composto da ben 94 judoka di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, continua a rappresentare un punto di forza per la società.

I baby judoka si sono messi alla prova in una giornata di sport e divertimento. Affrontando con impegno gli incontri e dimostrando ottime capacità tecniche e fair play.

Le medaglie conquistate dal Kan Judo Olbia.

La medaglia d’oro nella categoria “Ragazzi” è andata a Roberto Morittu, vincitore di quattro incontri, e a Emanuele Bonelli, anche lui oro. Argento per Emanuele Iorio, Nathan Ventroni, Giovanni Ruiu e Giada Manunza. Bronzo per Nicolas Canu, Luigi Vella e Andrea Emma.

La soddisfazione del maestro Calvisi.

Il maestro Calvisi, insieme ai collaboratori Gavino Carta, Mario Fusaro e Federica Calvisi, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, ma soprattutto per l’atteggiamento dei giovani atleti, che hanno affrontato la competizione con correttezza, entusiasmo e spirito sportivo. Valori, questi, che il Kan Judo Olbia considera fondamentali nella formazione dei propri judoka fin dalla più giovane età.

