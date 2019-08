I rifiuti comparsi stamattina al molo Brin.

Quando si dice che il buongiorno si vede dal mattino. È quello che devono aver pensato i tanti che, stamattina, erano di passaggio nella zona del Molo Brin Olbia.

Davanti ai loro occhi si è presentato uno spettacolo di quelli che mai vorremmo vedere e che, invece, troppo spesso capita di assistere. Cumuli di rifiuti, sacchi neri, scatoloni ammassati sulla banchina, subito accanto al porticciolo turistico.

In molti hanno segnalato la situazione agli uffici della polizia municipale e al numero della De Vizia, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, anche se non è chiaro di chi sia effettivamente competenza quell’aria del Molo Brin. In ogni caso, i rifiuti saranno rimossi in breve tempo.

