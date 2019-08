La delegazione ad Ajaccio l’anniversario della nascita di Napoleone.

Diventa sempre più stretto il gemellaggio tra La Maddalena ed Ajaccio. Lo storico rapporto d’amicizia tra i due comuni è iniziato nel lontano 1991 ed è stato accresciuto dalle due amministrazioni negli ultimi cinque anni, sia nell’amicizia che nella stima.

Dopo la visita a La Maddalena del primo cittadino ajaccino Laurent Marcangeli, in occasione della celebrazione della santa patrona dell’isola, il quale ebbe un dialogo con il sindaco Luca Montella sui propositi per il futuro e sulle idee da sviluppare insieme, è stata la volta dell’amministrazione maddalenina andare nella città corsa. Infatti, nel giorno di Ferragosto, il presidente del Consiglio comunale Roberto Ugazzi ha presenziato in occasione dei festeggiamenti dei 250 anni della nascita di Napoleone Bonaparte.

I festeggiamenti per la ricorrenza sono iniziati il 14 sera con la riproduzione della celebre battaglia di Austerlitz, e proseguiti il giorno di ferragosto con la messa mattutina celebrata dal vescovo della Corsica e nel pomeriggio con la processione religiosa dell’Assunzione di Maria. Il tutto si è concluso la sera con uno spettacolo pirotecnico.

Durante i festeggiamenti, il presidente del Consiglio maddalenino ha avuto modo di discutere e dialogare con l’amministrazione ajaccina per quanto riguarda alcune idee da mettere in atto congiuntamente per il bene e lo sviluppo di entrambe le comunità. “A breve ci sarà un incontro di una delegazione dell’area Marina protetta delle Isole Sanguinarie con i rappresentanti del Parco Nazionale dell’Arcipelago per una visita alle nostre isole e per valutare un programma di idee tra le parti. Tenendo conto della distanza geografica tra le due cittadine si è registrato un aumento di presenze e di visite reciproche tra le due cittadinanze. Abbiamo anche delle idee nel campo sportivo che stiamo discutendo – afferma Ugazzi -. Inoltre ho avuto modo di discutere anche con il Presidente del Senato francese Gerard Larcher, interessato alla nostra isola e alla Sardegna”.

Per quanto riguarda gli stretti rapporti d’intesa e di reciproca assistenza e sviluppo tra le due realtà, Ugazzi afferma che “in questi cinque anni il gemellaggio è cresciuto nell’amicizia, nella stima, nella simpatia e nella continuità dei rapporti. L’ho vissuto e curato in prima persona dal primo giorno del nostro insediamento, partecipando sempre alle loro celebrazioni estive ed invernali. Come dicono gli amici ajaccini, son diventato una sorta di “Ministro degli esteri”. Un bel feeling con la giunta del giovane sindaco Laurent Marcangeli, ex deputato del gruppo Sarkoszi”.

