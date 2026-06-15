Acquisizione D-Marin, ora controlla Marina di Olbia e Molo Brin

D-Marin ora controlla Marina di Olbia.

Con un’operazione che rafforza la presenza nel Mediterraneo, D-Marin, rete di marine premium, ha annunciato l’acquisizione di Marina di Olbia, struttura che comprende Marina di Olbia Yacht Service e Molo Brin. L’ingresso nel porto olbiese consolida il ruolo del gruppo in uno dei principali snodi della nautica internazionale e si inserisce nel percorso di espansione già avviato nell’area, con l’Italia confermata tra i mercati centrali delle attività aziendali.

Le due infrastrutture si trovano all’interno del porto di Olbia, sulla costa nord orientale della Sardegna, e operano in coordinamento funzionale tra loro. Questa configurazione consente un accesso diretto alle rotte del nord dell’isola e del Mediterraneo occidentale, rafforzando la vocazione strategica dello scalo per il traffico nautico.

A intervenire sull’operazione è stato Oliver Dörschuck, amministratore delegato di D-Marin, che ha dichiarato: “Olbia e Molo Brin rappresentano due delle principali porte d’ingresso del Mediterraneo per il mondo dello yachting. La loro posizione, le infrastrutture e le dimensioni le rendono perfettamente in linea con la filosofia di D-Marin: vogliamo valorizzarle attraverso la nostra esperienza operativa, l’innovazione digitale e un servizio d’eccellenza, rafforzando due destinazioni già molto apprezzate. Questa acquisizione segna un’ulteriore tappa della crescita strategica di D-Marin nel Mediterraneo”.

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La marina dispone di 270 posti barca destinati a imbarcazioni fino a 150 metri di lunghezza, con un pescaggio massimo pari a 5,2 metri. Presente anche una banchina di rifornimento lunga 200 metri, indicata come la più estesa della costa nord della Sardegna, in grado di servire contemporaneamente fino a 7 yacht.

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