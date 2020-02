Dalla Famiglia Addams a Harry Potter, i cinque carri di Olbia per Carnevale

I carri allegorici di Su Carrasegare Olbiesu.

Un programma ricco di eventi e manifestazioni per festeggiare insieme Su Carrasegare Olbiesu 2020.

Le due grandi sfilate che ogni anno riempiono le vie del centro di Olbia con gli immancabili carri allegorici accompagnati da musica, coriandoli, tante maschere e divertimento, non mancheranno di dare spettacolo.

Cinque i carri allegorici che in questa edizione si ”sfideranno” a suon di costumi più originali, coreografie e coinvolgimento, con l’unico grande scopo di divertirsi e far divertire il pubblico che ogni anno riempie le strade in attesa dell’arrivo dei carri e le loro mascotte.

Quest’anno non mancheranno il gruppo delle Majorette ad aprire la sfilata che partirà domenica 23 febbraio da via Galvani alle 14, così come martedì 25, arrivando in Piazza Elena di Gallura alle ore 18.30 dove la serata proseguirà con la musica live e i Dj set.

I cinque carri in gara che quest’anno daranno vita alla sfilata di Olbia sono:

Il carro del gruppo ”Le chiacchiere” capitanato da Paolo Costi, vincitore del trofeo del Carnevale precedente, quest’anno parteciperanno con il carro a tema ”Olbia-Rio, destinazione solo andata”.

Il carro del gruppo ”Euforia” capitanato da Nicola Piredda, quest’anno parteciperanno con il carro a tema ”Hotel Transilvania”.

Il carro del gruppo ”ZoOsp” capitanato da Claudio Guddelmoni, quest’anno parteciperanno con il carro a tema ”Men in black”.

Il carro dei bambini del gruppo ”Isola Bianca” capitanato da Patrizia Moino , quest’anno parteciperanno con il carro a tema Harry Potter.

Il carro del gruppo Zona Bandinu ” capitanato da Michele Secchi, quest’anno parteciperanno con il carro a tema ”Famiglia Addams”.

I carri sfileranno seguendo il seguente percorso: partenza alle ore 14 da via Galvani, percorrendo poi via D’Annunzio, via Nanni, via Principe Umberto, inversione alla fine di via Genova e arrivo in piazza Elena di Gallura, difronte al Comune.

