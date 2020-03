L’atto vandalico alla casetta di Hello Olbia.

Armati di bomboletta spray ed ignoranza, alcuni vandali hanno imbrattato la casetta brandizzata Hello Olbia, vicino alla stazione ferroviaria. Con colori fluo e il linguaggio stereotipato dei giovani hanno rovinato l’esterno dell’edificio, che ha fatto da cornice, la scorsa estate, anche alle tante manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale.

Anche il pannello con il marchio Hello Olbia è stato danneggiato. “Esistono poche parole per descrivere lo sconforto e la rabbia davanti all’inciviltà, il vandalismo e la noncuranza del bene pubblico che si legge in questo scenario, faticosamente riqualificato nei mesi scorsi”, commenta sconfortato l’assessore al Turismo Marco Balata.

Balata conclude il suo sfogo con un appello: “Mi auguro che chi si riconosce in questi atti, abbia la coscienza di farsi avanti prima di venire identificati da terzi e che propongano una soluzione per riparare il danno commesso”.

