Il numero dei positivi a Olbia.

Calano i contagi a Olbia con 101 positivi. Un miglioramento della situazione epidemiologica in città, secondo gli ultimi dati forniti dal sindaco Settimo Nizzi.

“Questo da una parte ci fa ben sperare per il futuro delle festività natalizie – ha detto il primo cittadino -. Devo dire che da una parte siamo preoccupati perché in molte regioni continua a persistere un numero elevato di contagi, ma dall’altra parte nella nostra città fortunatamente il trend in discesa. Dobbiamo stare attendi, usare la mascherina e mantenere le distanze”.