I dati sul coronavirus a Olbia.

Scende ancora il numero delle persone positive a Olbia, che ora è ben al di sotto della soglia dei 100 casi. Sono infatti 62 i positivi al coronavirus in città. A comunicarlo è stato il sindaco Settimo Nizzi, che ha aggiornato sulla situazione sanitaria in città.

Al Mater Olbia non ci sono più pazienti in terapia intensiva, mentre ad oggi sono i ricoverati ordinari scendono a 6. “Questo è grazie all’aumento del numero dei vaccinati – dichiara il primo cittadino – . Vaccinarsi è un dovere per tutti perché dobbiamo salvaguardare la comunità che è più importante dell’egoismo di alcuni di noi. Ormai mancano pochi giorni al green pass obbligatorio e chi non farà il vaccino dovrà fare il tampone ogni due giorni. Io spero che anche con la riduzione dello smart working possiamo riappropriarci della nostra vita e avere un contatto diretto interpersonale tra le persone”.

Dalla prossima volta sarà attivata una task forze di Ats che andrà in giro tra i paesi del circondario e a Olbia per vaccinare tutte le persone che hanno problemi di mobilità.