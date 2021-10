Ita, dalla continuità territoriale l’appello per i lavoratori di Air Italy

La compagnia Ita a Olbia.

Con l‘esclusione di Volotea (che però ha già annunciato che presenterà ricorso) Ita resta l’unica compagnia in gara per il bando della continuità territoriale in Sardegna. La compagnia dovrà subentrare al posto di Alitalia per i voli dal 15 ottobre in poi. La società ha scelto Airbus come partner per mettere a punto la nuova flotta, composta da 28 aerei e la fornitura in leasing di altri 31 mezzi, per un totale di 1,5 miliardi di euro.

“Ora la compagnia dovrà rivedere i suoi programmi immediati ampliando la flotta che, ai cinquantadue aerei previsti, dovrà aggiungerne almeno otto già all’atto dello start up previsto per il 15 ottobre prossimo, e almeno ulteriori quattro da Pasqua in poi – dichiara Marco Bardini di Anpav Sardegna -, Sarà quindi necessario rivedere in aumento anche gli organici posto che per far volare quegli aerei non previsti nel primo piano industriale di ITA, saranno necessari più di trecentosessanta naviganti tra Assistenti di volo e piloti, oltre ai tecnici e al personale di terra”.



“Riteniamo legittimo che il presidente Christian Solinas, l’Assessore dei Trasporti Todde, e l’Assessora al Lavoro Zedda debbano chiedere con forza che i lavoratori di Meridiana/Air Italy, che quella continuità l’hanno operata per oltre un ventennio, siano ricompresi tra le assunzioni aggiuntive che ITA dovrà fare – prosegue Bardini – . Ciò anche alla luce del fatto che la continuità territoriale sarda, che vale trentasette milioni solo per i primi sette mesi, e quarantadue per ogni anno successivo, viene interamente finanziata con denari della Regione Sardegna. Abbiamo reiterato la richiesta urgente di audizione agli assessori competenti e al presidente Solinas nella speranza che si vogliano occupare, questa volta a costo aggiuntivo zero, della principale vertenza di lavoro della regione, cogliendo l’occasione della continuità territoriale le cui leve sono interamente nelle loro mani”.