L’incontro si è tenuto nei Paesi Bassi.

Nell’ambito del progetto europeo CYCLEWALK, una delegazione del Comune di Olbia, comprendente il sindaco Settimo Nizzi, ha partecipato, il 29 e 30 ottobre, ad un incontro che si è tenuto a Delft, nei Paesi Bassi.

In particolare, il giorno 29 si è svolto un meeting tecnico che ha riguardato sia la verifica dello stato di avanzamento del progetto da parte di ogni partner, sia la preparazione alla conferenza del giorno successivo.

Il giorno 30 i partner sono stati ospitati nel corso dell’annuale riunione del CRB (Cycling Research Board) alla quale hanno partecipato docenti, ricercatori e studenti. All’interno della conferenza i partner hanno avuto la possibilità di presentare il progetto e raccogliere osservazioni dalla comunità scientifica. Il Comune di Olbia, insieme con la Regione del Burgenland e con l’azienda dei trasporti di Vilnius (Lituania), è stato chiamato ad esporre le esperienze maturate in questo processo di apprendimento.

A margine degli incontri tecnici, la Dutch Cycling Embassy ha accompagnato i presenti lungo i percorsi ciclabili della città. Di particolare rilievo l’incontro con Chris Bruntlett, esperto di mobilità sostenibile di origine canadese e trasferitosi a Delft, autore del libro Building the Cycling City, in cui utilizza l’esempio dei Paesi Bassi per mostrare come una cultura volta alla ciclabilità rende la comunità più vivace e con una maggiore salute dei suoi cittadini. Molto istruttivo anche l’incontro con Herbert Tiemens, ingegnere della Dutch Cycling Embassy, ex assessore, prima alla Provincia e poi al Comune di Utrecht.

“La conferenza ha chiuso la prima parte del progetto che riguarda l’apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze relative alla mobilità sostenibile per rendere maggiormente fruibili le infrastrutture, come ad esempio le piste ciclabili, in corso di realizzazione – afferma il sindaco Settimo Nizzi -. La seconda parte del progetto parte adesso. Le conoscenze e le esperienze acquisite verranno messe in pratica con l’integrazione al Piano Urbano della Mobilità”.

(Visited 51 times, 52 visits today)