Invito esteso alle scuole superiori della ex provincia di Olbia-Tempio.

Il Premio De Roberto, quest’anno, in via sperimentale, e col tema del “Diario della quarantena” esce dai confini cittadini e si estende a tutta la Gallura. L’invito è stato esteso a tutte le scuole superiori della ex provincia di Olbia-Tempio.

Una scelta che nasce in risposta ad alcune richieste di chiarimenti arrivate all’indirizzo del premio. Inoltre in considerazione della modalità a distanza e la forzata assenza degli incontri all’interno delle scuole, quest’anno impongono modalità più “snelle” che possono quindi permettere un’estensione dell’invito senza aggravi di tipo organizzativo.

