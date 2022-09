Un malore ha spento il re dei panini di Olbia, Diego Sarigu

Addio a Diego Sarigu.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa di Diego Sarigu. E’ scomparso per un malore improvviso, lasciando increduli moltissimi in città.

Originario di Sestu, era molto conosciuto in città perché aveva nella zona industriale aveva aperto un’attività di street food e con i suoi panini, la sua simpatia e la sua bontà d’animo aveva conquistato un po’ tutti. Sono in tanti, infatti, i messaggi di affetto che il noto paninaro di Olbia, il re dei panini, come spesso veniva chiamato affettuosamente, sta ricevendo sui social.