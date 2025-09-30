Sedotto e abbandonato, il sex toy gigante pescato in mare a Olbia

Un sex toy tra i rifiuti di plastica nel mare di Olbia.

Sedotto e abbandonato nel mare di Olbia. È diventato virale il ”rifiuto speciale” pescato dai volontari Plastic Free nell’Isola di mezzo a Olbia tre giorni fa, durante una giornata ecologica sul golfo della città gallurese. Il sex toy ha sorpreso un po’ tutti non solo per le sue grandi dimensioni, ma anche sul perché fosse finito in mare.

”Chiamatelo come volete: missile del piacere, trivella della felicità , bastone del relax, totem della solitudine. Fatto sta che questo ci mancava dopo 4 anni di raccolte Plastic Free abbiamo trovato nell’isola di Mezzo, un oggetto che ci ha fatto ridere fino alle lacrime. La plastica è un problema serio, ma certi ritrovamenti. Be’, ci ricordano che il mare restituisce tutto… anche l’intimità perduta”, ha detto divertita la referente di Plastic Free Olbia Francesca Carone sui social, mostrando il rifiuto piccante dell’ultima raccolta dei rifiuti.

Ovviamente il ritrovamento ci ha messo poche ore per diventare virale, ma c’è chi si è chiesto cosa fosse, rivolgendosi all’IA, che gli ha risposto però che si tratta di un tappo per bottiglie. Anche la divertente risposta di Google non ha tardato a diventare virale. Tra i tanti c’è chi si chiede quale sia il motivo per aver buttato questo oggetto del piacere in mare.

