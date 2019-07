L’arrivo del vicepremier all’aeroporto di Olbia.

La Sardegna, si sa, ogni estate diventa una meta cruciale per il turismo e per la politica. È ancora fresco il ricordo dei vertici a Villa Certosa, durante i quali Silvio Berlusconi radunava fedelissimi e alleati per dettare l’agenda politica.

Luigi Di Maio è ancora molto distante dai livelli dell’ex Cavaliere (e non gli interessa esserlo), ma si può dire, in un certo senso, che abbia trovato anche lui nella Sardegna una seconda casa. Almeno a giudicare dalle numerose apparizione nell’Isola. L’ultima, nel primo pomeriggio di oggi, all’aeroporto di Olbia.

Il vicepremier è sbarcato da un’aereo di linea, accompagnato dagli agenti della scorta. Con lui è scesa poco dopo anche la giornalista cagliaritana Virginia Saba, che ha avuto il merito di far conoscere al leader dei 5 Stelle le bellezze della Sardegna.

Ufficialmente non risulta alcun impegno istituzionale per Di Maio e, quindi, è verosimile pensare che il vicepremier abbia deciso di prendersi un weekend di relax sulle spiagge dell’Isola. Prima del prossimo round con l’amico-nemico Matteo Salvini.

