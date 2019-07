La squadra parteciperà al campionato di promozione.

La Società Sportiva Oschirese inizia ufficialmente la stagione sportiva 2019/2020 che la vedrà protagonista del Campionato di calcio di Promozione Regionale con una cena sociale di autofinanziamento che si svolgerà venerdì 2 agosto 2019 presso il bar tabacchi Rosso 27.

Poche le novità della squadra per quanto riguarda i giocatori in entrata e in uscita. Quest’anno non giocheranno con il sodalizio oschirese Pippo Friscia e Sebastiano Canu che, dopo 9 anni consecutivi in maglia granata, è diventato il capitano della squadra e il marcatore più prolifico della storia dell’Oschirese con 227 reti.

Vestiranno la maglia granata per la prima volta due giocatori di grande esperienza e qualità come Anouar El Kamch e Saverio Maranzano. Un ritorno a sorpresa sarà quello di Rossano Sechi, già in granata per tanti anni. La guida tecnica sarà affidata nuovamente a mister Michele Fogu.

Inoltre, la società è al lavoro per l’uscita di alcuni giocatori locali che probabilmente quest’anno giocheranno in altre squadre e per definire le rose dei fuoriquota e della squadra Juniores.

