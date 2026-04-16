Disagi infiniti con l’acqua a Olbia, ancora problemi con Abbanoa

Ancora disagi con l’acqua a Olbia.

A Olbia è in corso un intervento di manutenzione sulla condotta idrica distributrice all’incrocio tra via Antonelli e via Donatello, eseguito dalle squadre del pronto intervento di Abbanoa.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni, il Gestore ha programmato l’interruzione del flusso idrico nel nodo principale della rete. Dalle 9 e fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per le 14, potranno verificarsi cali di pressione e sospensioni temporanee dell’erogazione in via Donatello, via Briosco, via Aldo Moro comprese le relative traverse e parallele, oltre a via Veronese anch’essa con traverse e strade adiacenti.

Al termine dell’intervento il servizio idrico verrà ripristinato e tornerà a regime. I tecnici di Abbanoa stanno operando per ridurre quanto possibile la durata dell’interruzione e anticipare la riattivazione dell’erogazione nel caso in cui i lavori vengano conclusi prima del tempo previsto. Eventuali anomalie possono essere segnalate al servizio guasti del Gestore tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala inoltre che alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe presentare temporaneamente fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni.

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