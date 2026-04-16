Amministratori di condominio, l’Unai apre una sede in Gallura

Nuovi presidi Unai in Gallura e Sassari.

Rafforzare la presenza sul territorio e offrire nuove opportunità di crescita professionale: è

questo l’obiettivo dell’Unai anche in Gallura. La sede dell’Unione nazionale amministratori d’immobili apre a Palau, presso lo Studio A.C. in via Nazionale 100, e coprirà l’area del nord-est della Sardegna, includendo le province della Gallura e di Sassari.

Gli obiettivi.

A coordinare il nuovo presidio sarà Antonello Contu. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra i livelli regionale e nazionale dell’associazione, con il supporto del presidente nazionale Rosario Calabrese. Il presidio non sarà soltanto un punto di riferimento amministrativo, ma anche un vero e proprio laboratorio di idee. L’obiettivo è promuovere formazione continua, tutela della categoria e valorizzazione professionale, coinvolgendo attivamente gli iscritti.

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Particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani che intendono intraprendere la professione di amministratore di condominio, con iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze e all’ingresso nel mercato del lavoro.

Le dichiarazioni.

”Con orgoglio ho accettato questo incarico – ha dichiarato Antonello Contu –. Il presidio rappresenta il

primo passo verso una struttura sempre più radicata nel territorio. Vogliamo creare un punto

di riferimento concreto per favorire confronto, crescita e collaborazione tra professionisti”. Soddisfazione anche da parte del responsabile regionale Giuseppe Satta: ”Questa apertura

consolida la presenza dell’Unai in Sardegna e rafforza il legame con il territorio locale”.

Già definito il calendario dei primi incontri formativi, validi per l’aggiornamento professionale

previsto dal DM 140/14. 17 aprile, ore 9:30 – Sassari, Hotel Grazia Deledda e il 18 aprile, ore 9:30 – Olbia, Hotel Felix. Tra i temi in programma: normativa antincendio aggiornata, bonus edilizi 2026, conto termico

3.0, distretti energetici nei condomini e gestione giuridica delle assemblee sui bonus fiscali.

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