Brutto incidente a Olbia, scontro tra auto e camion due feriti

Due feriti nell’incidente a Olbia.

Brutto incidente stradale questa mattina, 16 aprile, alle porte di San Pantaleo, nel territorio comunale di Olbia, dove si è verificato lo scontro tra un mezzo pesante e un’auto che stava transitando nella corsia opposta.

LEGGI ANCHE: Causano un incidente nel centro di Olbia e si danno alla fuga.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza entrambi i mezzi coinvolti e a svolgere le operazioni necessarie per la bonifica dell’area, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata. Le attività di messa in sicurezza hanno riguardato anche la verifica di eventuali rischi residui derivanti dall’urto tra i veicoli.

I due occupanti sono stati assistiti dal personale sanitario del servizio di emergenza 118, giunto sul posto poco dopo la segnalazione. Dopo le prime valutazioni effettuate direttamente sul luogo dello scontro, i feriti sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II per ulteriori accertamenti e cure.

La Polizia locale di Olbia ha raggiunto l’area dell’incidente per eseguire i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e per regolare la viabilità durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per il tempo strettamente necessario agli interventi delle squadre operative, prima del progressivo ritorno alla normalità della circolazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui