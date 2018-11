Discarica a cielo aperto a pochi passi dal mare.

Il golfo del Comune di Olbia non può e non deve essere destinato a diventare una discarica a cielo aperto. La situazione nella località di Cugnana e di Portisco è stata denunciata da diversi cittadini che hanno fotografato rifiuti abbandonati di ogni genere. Lo spettacolo che appare in queste zone è vergognoso. Pneumatici, bidoni, sacchi dell’immondizia, cuscini, travi di ferro, cassette di legno, oltre a una distesa di lattine.

Sono zone poco trafficate, scelte da persone incivili per scaricare ogni tipo di materiale. Lo spettacolo che si incontra è davvero deprimente ed è praticamente impossibile non imbattersi in buste di plastica e scatoloni pieni di rifiuti, teli di nylon, calcinacci, vecchi elettrodomestici arrugginiti e tutto quello che meno ci si aspetta di vedere vicino al meraviglioso mare della Costa Smeralda.

