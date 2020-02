La denuncia del Comitato ambiente salute e legalità.

La discarica lungo la strada di Sa Corroncedda c’è ancora. Nessuna maxi pulizia, secondo il Comitato ambiente salute e legalità, da parte dell’amministrazione comunale. “Monitoriamo questo territorio costantemente e ci possiamo permettere di ridimensionare gli entusiasmi costruiti e volutamente imprecisi”, afferma il Comitato.

I metri lineari ripuliti dai rifiuti, riferiscono, sono circa trecento e ricadono nel primo tratto di via Conca Onica, via parallela alla quattro corsie, dalla quale si apre la strada che porta all’ex campo Rom di Sa Corroncedda. “È perciò scorretto lasciare intendere che la pulizia riguarda la strada di Sa Corroncedda – proseguono -. Esattamente su via Conca Onica, anche in piena fase di pulizia e catalogazione dei rifiuti, abbiamo continuato a denunciare il proliferare di nuove discariche, molte delle quali a tutt’oggi persistenti”.

Il comitato punta il dito anche sulla vigilanza. “L’unica che viene effettuata è nell’ex campo Rom di Sa Corroncedda, sotto sequestro dalla Procura”, concludono.

(Visited 78 times, 78 visits today)