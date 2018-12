Discarica in via Friuli.

Scoperta l’ennesima discarica abusiva di rifiuti in città, in via Friuli, vicino al Rio Siligheddu e vicino alle scuole dellza zona a Olbia. L’associazione Velapuliamo, con Giovanni Boetti, si sta occupando in questo momento di pulire la zona insieme ad altri cittadini. Ci sono rifiuti di ogni genere: plastica, bustoni neri, frigoriferi, calcinacci e tanto altro. Quello che più preoccupa l’associazione è che questi rifiuti piano piano cadono dentro il Rio Siligheddu, bloccando alle volte il corso delle acque.

L’associazione Velapuliamo ha già scritto e contattato il Comune di Olbia, con la speranza in un loro immediato intervento. Nel frattempo, questo gruppo di volontari sta cercando di ripulire l’area. Tutta la via ricolme di rifiuti e sporcizia varia, sicuramente li da tanti mesi.

Un altro caso di incuria e degrado in città. Dall’abbandono di rifiuti ed elettrodomestici che creano delle vere e proprie discariche a cielo aperto, a un frigofero, un divano, poltrone, sedie, mobili in legno rotti, un sanitario, tubi e tanti altri rifiuti: tutti abbandonati in bella mostra.

L’associazione si trova proprio in questo momento in quella zona ed è ben accetto l’intervento di chiunque voglia volontariamente aiutare loro per la pulizia del territorio e del verde dove noi viviamo.

