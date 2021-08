Volano multe nella spiaggia di Olbia Porto Istana.

Fioccano multe a chi sosta sulla strada per la spiaggia di Porto Istana. Accade a Olbia, dove la via dei Villaggi, secondo alcune segnalazioni, è diventata praticamente inaccessibile con l’installazione della segnaletica di “divieto di sosta e fermata” per tutta la via.

Qualche giorno fa, turisti e olbiesi, infatti, si sono visti infliggere delle sanzioni per aver sostato a pochi metri dalla spiaggia. Impossibile parcheggiare o fermarsi altrove, denunciano. “Con un divieto di sosta e fermata per tutta la lunghezza di via dei villaggi unico accesso alla spiaggia di Porto Istana Le Vele – si lamentano i frequentatori della spiaggia –, non possiamo nemmeno fermarci per avere modo di scaricare il mio occorrente per la spiaggia, a causa delle multe, quindi di fatto la spiaggia è inaccessibile. Tutto ciò è inaccettabile perché si è privatizzata una spiaggia impedendoci di andarci con le nostre famiglie. È venuto meno tutto, i diritti dei cittadini, l’accesso ad un luogo pubblico tra i più amati dagli olbiesi la serenità di recarsi sul posto di lavoro senza il terrore di prendersi una multa”.

Nella stessa spiaggia, dicono chi vive nella zona, sono tanti i disservizi. “Non esiste un parcheggio, la passerella che dovrebbe agevolare i disabili molto discutibile – concludono -. Inoltre, ci si lamenta tanto degli incendi e non vi è un minimo accenno di pulizia della sterpaglia presente sul posto”.

