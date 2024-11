Addio a Giovanni Contini, noto Nanneddu.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Giovanni Contini. L’uomo, 92enne, era molto conosciuto e voluto bene in città. Tanto è stato l’affetto in queste ore per dare l’ultimo saluto all’uomo, chiamato affettuosamente come zio Nanneddu.

L’uomo, olbiese, lascia cinque figli e tanti nipoti. Il funerale di Giovanni Contini si terrà a Olbia, mercoledì 13 novembre, alle ore 9:30, nella chiesa di Nostra Signora delle Salette.

