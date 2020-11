Le domande per gli studenti a Olbia.

L’assessore alla Pubblica istruzione Sabrina Serra rende noto che fino al 5 dicembre 2020 sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al Diritto allo Studio 2020: Borsa di Studio Regionale, Buono Libri. L’avviso e il modello di domanda sono disponibili presso. L’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino sito in Via Dante n. 1, p.t. sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it – Link AREE TEMATICHE – Istruzione – Diritto allo Studio e Sezione NOTIZIE Informacittà del Comune di Obia – Molo Brin c/o Museo Archeologico.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 05/12/2020 con una delle seguenti modalità: – Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Garibaldi n. 49 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. – tramite posta elettronica certificata: comune.olbia@actaliscertymail.it; – tramite raccomandata A/R;

Per eventuali informazioni e chiarimenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Responsabile del Procedimento (borsa di studio regionale): Alessandra Pasella Tel. 0789/52079 e-mail apasella@comune.olbia.ot.it Responsabile del Procedimento (buono libri): Angela Farris Tel. 0789/52084 e-mail afarris@comune.olbia.ot.it

(Visited 66 times, 66 visits today)