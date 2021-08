La svolta social del sindaco di Olbia Nizzi.

È un Settimo Nizzi sempre più interattivo quello che da due settimane si sta cimentando in diretta su Facebook. Un quarto d’ora di comunicazioni ai cittadini al termine delle quali viene lasciato qualche minuto al confronto diretto, con il primo cittadino che risponde alle domande poste nei commenti. Ma anche un confronto che prosegue successivamente con il sindaco che risponde anche per iscritto ad alcuni dei quesiti.

Ma cosa chiedono i cittadini di Olbia al loro sindaco? Dalla mancanza di illuminazione in via San Vittore, alla necessità di una riqualificazione del quartiere Pittulongu, dall’intitolazione del nuovo lungomare fino alle innumerevoli domande sull’evoluzione della pandemia in città e l’ottenimento del green pass. Mentre il sindaco parla il dibattito imperversa. Critiche e tanti elogi, specie per la campagna vaccinale in atto. Gli olbiesi sembrano aver gradito questa nuova modalità di comunicazione adottata.

