“Donare è vivere”, incontro a Olbia per sensibilizzare i giovani

Al Mater Olbia “Donare è vivere”, un incontro per i giovani

“Donare è vivere” è un incontro a Olbia dedicato a rafforzare la consapevolezza nei giovani sull’importanza della donazione di sangue. L’incontro avrà luogo il 28 gennaio, dalle 10 a mezzogiorno nella sala conferenze del Mater Olbia Hospital.

L’evento, organizzato da Mater Olbia Hospital e Avis Olbia, in collaborazione con Asl Gallura, sarà riservato ai ragazzi delle scuole e ai media. Durante la mattinata, verranno approfonditi aspetti clinici e organizzativi sulla raccolta e gestione del sangue, e saranno presentate le ultime innovazioni in campo trasfusionale. Un momento speciale dell’incontro sarà la consegna delle borse di studio, offerte da AVIS Olbia, ai giovani donatori, come riconoscimento per il loro impegno e a testimonianza dell’attenzione dell’associazione nei confronti dei ragazzi.

Parte integrante e fondamentale dell’iniziativa sarà la possibilità di donare sangue liberamente: dalle 8:30 dello stesso giorno, chiunque lo desideri potrà partecipare alla donazione di sangue tramite l’autoemoteca di Avis Olbia, che sarà parcheggiata all’ingresso dell’ospedale.

Inoltre, l’evento sarà occasione per inaugurare, all’interno del Mater Olbia, la mostra fotografica “Gift, Vasi Comunicanti“, a cura di Serena Carta. L’esposizione, che sarà accessibile al pubblico, rimarrà aperta per alcuni mesi dopo l’evento, permettendo a tutti di visitarla.

