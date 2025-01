Ragazzino in bici aggredito a Olbia, fermato un uomo

Il 14enne aggredito è stato portato al pronto soccorso di Olbia.

Paura in centro a Olbia per un’aggressione a un ragazzo 14enne. È accaduto in via Mameli ieri pomeriggio, quando il minorenne, in sella a una bici, è stato colpito alla testa da un giovane straniero, senza motivo.

Stando a quanto riporta l’Unione Sarda, l’arma usata per colpire l’adolescente è una spranga. Il giovanissimo è stato soccorso da alcuni passanti e portato al pronto soccorso di Olbia, ma, fortunatamente non è grave. Anche l’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti sulla sua salute mentale.

Stando all’aggressore, infatti, si tratta di un pregiudicato, probabilmente con problemi psichici e sul motivo dell’aggressione stanno indagando i carabinieri di Olbia. Secondo le prime ricostruzioni il 14enne è stato aggredito all’improvviso.

