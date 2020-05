La donazione dell’associazione Capo Ceraso.

L’associazione volontari di Protezione civile Capo Ceraso ha donato 18mila confezioni di bibite analcoliche, acqua, succhi di frutta, caffè solubile e altri beni. Lo scopo è di dare conforto alla popolazione che in questo periodo sta vivendo un grave momento di difficoltà.

I volontari di dell’associazione Capo ceraso hanno iniziato a consegnare le bevande lunedì 4 maggio, coadiuvati dai mezzi della ditta di autotrasporti Lucianu. Destinatarie delle consegne sono le diverse associazioni presenti ad Olbia che poi si occuperanno di distribuire capillarmente i beni a chi ne ha bisogno.

L’operazione si è rivelata molto complessa per la mole di materiale movimentato e dispiegamento di forze in campo e terminerà giovedì 7 maggio. In quella giornata i volontari, con gli automezzi messi a disposizione del Comune di Olbia, provvederanno a recapitare le ultime bevande rimaste.

