Il dato sui contagi di coronavirus a Olbia.

Notizie positive per Olbia che vede calare a 2 il numero di pazienti ancora positivi al coronavirus. Entrambe le persone sono tuttora ricoverate in ospedale. Da ben 12 giorni la città non vede nuovi contagi, ma il trend positivo, avverte il sindaco Settimo Nizzi, non deve far abbassare la guardia.

“Chiedo di mantenere ancora alta l’attenzione perché altrimenti, se salgono i contagi, il sindaco si trova costretto, come previsto da Governo e Regione, ad emettere provvedimenti restrittivi e a chiudere tutto – ammonisce il sindaco -. Quando i miei concittadini vanno al parco Fausto Noce devono ricordarsi di mettere la mascherina come prescritto, altrimenti saremo costretti a chiuderlo nuovamente”.

Intanto, martedì 5 maggio è stato riaperto il mercatino. La formula del percorso obbligato ha funzionato, anche se verrà rivista per venire incontro alle persone anziane o con difficoltà motorie. Già da sabato, pur rimanendo rigorosamente separate, entrata ed uscita saranno previste sia dal lato della stazione che di via Nanni. Vista la soddisfazione di clienti e operatori, inoltre, è allo studio la riapertura anche del mercato alimentare della Coldiretti.

