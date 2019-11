A 3 anni dalla scomparsa di Patrizia Bigi.

Il suo ricordo è sempre presente in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Un vuoto incolmabile quello lasciato da Patrizia Bigi, assessore ai Servizi sociali del Comune di Olbia ed imprenditrice, scomparsa prematuramente a causa di un malore il 15 novembre di tre anni fa.

In occasione dell’anniversario della sua morte, la famiglia ha deciso di ricordarla come sarebbe piaciuto a lei: con l’impegno e la devozione che metteva sempre nell’aiuto del prossimo.

Per questo motivo ha fatto una cospicua donazione ad Antonio Tango Dessì. Tantissimi generi alimentari che il famigerato “sindaco dei poveri” potrà consegnare alle famiglie più bisognose di Olbia. Alle 18 poi la messa in suffragio alla Sacra Famiglia, aperta a tutti coloro vogliano stringersi nel dolore per la scomparsa di Patrizia.

