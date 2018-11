Olbia, donna trovata morta in casa: il quartiere Tilibbas sotto shock

Il quartiere Tilibbas è sotto shock.

Un quartiere sotto shock quello di Tilibbas a Olbia per la morte di Maria Antonia Sanna. Morta da mesi in casa in via Isonzo, aveva 67 anni e pare vivesse con l’unico figlio Davide Derosas di 43 anni. Una storia che ha lasciato l’intero quartiere senza parole. I residenti sono totalmente sconvolti per la triste vicenda. I visi sono tirati, c’è poca voglia di parlare, qualcuno in lontananza dall’abitazione asciuga le lacrime.

Cresce l’angoscia e il dispiacere per una storia che ha diversi lati oscuri. Davide, un ragazzo conosciuto da tanti, molto socievole e di compagnia ma che ora dovrà spiegare cosa è accaduto e chiarire i contorni di questa tragica vicenda che riguarda la morte della mamma.

