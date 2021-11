Il nuovo store a Olbia.

Apre anche a Olbia un punto vendita Doreca anche al dettaglio. Dopo l’apertura del primo store a Roma, il lancio del nuovo sito e-commerce per acquistare online i prodotti, la nota azienda di beverage per il mondo della ristorazione apre anche altri mercati privati, con lo sviluppo in tutto il territorio nazionale di nuovi punti vendita, passando anche per la Gallura.

Entro il 2022 nella rete di Doreca Store entra a far parte anche Olbia, che si aggiunge ad altre città come Milano, Torino, Genova, Padova e Cagliari, che saranno al centro della nuova strategia aziendale di vendita al dettaglio. I negozi della società che distribuisce il beverage al mondo della ristorazione, produrranno vini, birre, alcolici, bevande e acque, oltre ad una grande selezione di oli dei migliori produttori italiani, proponendoli non soltanto al settore horeca.