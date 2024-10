Dramma in casa a Olbia, trovato morto un 54enne

Trovato morto nella sua casa di Olbia.

Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Masaccio, ieri sera, a Olbia. Il 54enne, che viveva da solo e sembrerebbe non avesse occupazione, è stato trovato a terra dopo che un vicino, preoccupato per la mancanza di risposte ai ripetuti bussare alla porta, ha deciso di avvisare le forze dell’ordine.

L’allerta è scattata attorno alle 20, quando sul posto si è precipitata la squadra anticrimine del commissariato di Olbia. Gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tempio, hanno immediatamente avviato le indagini per far luce su quanto accaduto. Si ipotizza che l’uomo possa aver subito un malore improvviso, il quale lo avrebbe portato a cadere e ferirsi al volto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui