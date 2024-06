Incidente mortale a Pittulongu, il processo si chiude dopo 12 anni

Dopo 12 anni di processo con 3 perizie si chiude il processo per un incidente mortale a Pittulongu.

Un 80enne di Napoli, Guido Zuccaro, era finito alla sbarra negli anni scorsi per un incidente mortale capitato a Pittulongu 12 anni fa. La fatalità capitò all’altezza dell’Hotel Pozzo Sacro, nei pressi del bivio che porta alla spiaggia di Pittulongu, zona intensamente trafficata nel corso del periodo estivo. L’uomo, con la sua Nissan in cui erano presenti 4 persone, aveva urtato frontalmente la Panda di Antonio Dau. Nello scontro, proprio quest’ultimo aveva perso la vita, mentre tutte le altre persone coinvolte erano rimaste incastrate nelle lamiere.

Dopo 12 anni di processo, con due perizie di parte e una disposta dai giudici è giunto a termine il processo penale a carico di Zuccaro con una assoluzione piena.

Le motivazioni.

Zuccaro non avrebbe compiuto le violazioni del codice della strada che gli furono immediatamente contestate. Come riporta La Nuova Sardegna, non sarebbe stato possibile dimostrare, inoltre, che se nella carreggiata, anziché stare a ridosso della linea centrale fosse stato più a ridosso della linea che delimita la parte destra della strada, l’incidente sarebbe stato scongiurato.

