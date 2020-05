L’iniziativa sostenuta dall’Enpa di Olbia.

In questo periodo così complicato, questa iniziativa solidale di Amici Cucciolotti – Le figurine che salvano gli animali – Pizzardi Editore è sicuramente una opportunità per garantire il diritto al gioco ai bambini delle famiglie in difficoltà.

La sezione Enpa di Olbia partecipa all’iniziativa e nei prossimi giorni, attraverso alcuni Comuni, inizierà la distribuzione a titolo gratuito dei Kit appositamente predisposti per la Missione “BAMBINI FELICI”.

Inoltre, è partita la campagna per donare il 5×1000 della dichiarazione dei redditi all’Enpa. Anche in questo periodo terribile l’associazione ha fatto la sua parte.

I volontari non si sono mai risparmiati per accudire gli animali e al tempo stesso per convincere governo, Ministeri, Regioni e Comuni a non trascurare mai i diritti degli incolpevoli animali.

