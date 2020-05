Approvato il progetto esecutivo.

Presto l’ex Padiglione fieristico di Calangianus sarà oggetto di un inervento per la sua manutenzione, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico.

Il Consiglio Comunale di Calangianus ha appena approvato il progetto esecutivo e presto partirà il bando di gara per la realizzazione dei lavori per un importo pari a 334 mila euro. L’ex padiglione fieristico, dopo la sua ristrutturazione, ospiterà nel 2021 i campionati mondiali di Biliardo.

(Visited 49 times, 52 visits today)