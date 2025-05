Estate alle porte e già rifiuti, a Olbia si ripresenta il problema

Il problema dei rifiuti a Olbia.

Con l’estate ormai alle porte e i primi flussi turistici che iniziano a intensificarsi, tornano puntualmente anche le criticità irrisolte legate alla gestione dei rifiuti in alcune zone sensibili del territorio. Un esempio emblematico arriva da Murta Maria, località di Olbia, dove la rotonda che nei mesi estivi ospita solitamente l’Isola Ecologica temporanea a cura della ditta De Vizia si presenta, già in questi giorni, come teatro di un comportamento incivile che purtroppo non sorprende più nessuno.

A documentare la situazione, una fotografia scattata proprio in queste ore, che immortala uno scenario tutt’altro che edificante: rifiuti abbandonati in uno spazio ancora inattivo dal punto di vista operativo, ma già individuato da alcuni cittadini come punto di conferimento abusivo. Un gesto che assume i contorni dell’assurdo, se si pensa che l’isola ecologica non è ancora stata allestita e che, pertanto, quello che si verifica è un’azione illegale, oltre che moralmente discutibile.

A rendere ancor più complicata la prevenzione di simili episodi è stata la rimozione delle telecamere di sorveglianza, disposta in ossequio alle normative sulla tutela della privacy. Una misura pensata per proteggere i diritti dei cittadini, ma che in certi casi finisce per indebolire gli strumenti di controllo, dando libero sfogo a chi, ignorando ogni senso civico, si sente autorizzato a comportamenti irrispettosi nei confronti dell’ambiente e della collettività.

