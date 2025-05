Olbia piange la scomparsa di Pinuccio Rebichesu, aveva 73 anni

L’addio a Pinuccio Rebichesu a Olbia.

Con profonda partecipazione, Olbia ha reso omaggio a Pinuccio Rebichesu, figura di spicco della vita pubblica e culturale cittadina, scomparso a 73 anni. Ex consigliere comunale negli anni Novanta, Rebichesu ha lasciato un’impronta duratura attraverso l’impegno in campo sociale, culturale e musicale.

Alla cerimonia funebre, celebrata nella basilica di San Simplicio, non sono mancati i segni tangibili del suo lascito: alcuni dei suoi compagni di gioventù hanno intonato in sardo un’Ave Maria, in ricordo dei primi anni in cui contribuì alla nascita delle bande musicali locali. Negli stessi anni fu tra gli artefici della fondazione del gruppo folk di Olbia, che guidò a lungo prima di passare il testimone a Ines Pinducciu. Presente anche una delegazione del gruppo, accorsa per onorare la memoria di chi aveva dato voce alla tradizione. Attivo per decenni come bancario, Rebichesu fu anche direttore del coro della Basilica, a testimonianza di un’esistenza interamente votata alla comunità.

