Il programma degli eventi per le feste di Natale a Olbia.

Torna il ChocoMoment, ma con una veste rinnovata, dal 29 novembre al primo dicembre. Ed è confermato l’appuntamento culturale con il premio Lettarario Città di Olbia per il 18 dicembre. E poi ci sono tanti spettacoli ed intrattenimenti vari. Un lungo calendario di appuntamenti, che partirà già dal 27 novembre per terminare il 13 gennaio con l’evento dedicato ai 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna.

Con il nome prosaico di Olbia Winter è stato presentato dal Comune il calendario delle iniziative in programma per le festività di Natale e non solo. Con lo stesso obiettivo che è diventato un mantra degli ultimi anni: non concentrare tutti gli eventi solo tra i giorni a ridosso del 25 dicembre e l’Epifania, ma strutturarli in un programma più vasto.

“Ci prepariamo ad accogliere le festività proponendo un cartellone di eventi articolato e dedicato a tutte le età – ha commentato l’assessore alla Cultura Sabrina Serra -. La programmazione è frutto della stretta collaborazione con le associazioni culturali cittadine, risorsa preziosa in termini di idee, progetti e impegno, che vogliamo sempre più valorizzare e sostenere”.

