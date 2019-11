Idee e consigli per il grande giorno.

Domenica 3 novembre, il Mercure di Olbia organizza una giornata speciale per tutte le donne che hanno deciso di sposarsi o vogliono solamente curiosare e fantasticare sul grande giorno.

Dalle ore 10 alle 21 il salone dell’Hotel Mercure in via Puglie ospiterà l’evento Sposardegna, dove i migliori fornitori del settore matrimoni saranno pronti a dare tante idee per la cerimonia, consulenza e possibilità di prove con eventi dal vivo e intrattenimento a tema. L’invito è aperto a tutti.

(Visited 109 times, 109 visits today)