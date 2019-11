Il programma della giornata.

La città di Tempio si prepara a celebrare il ricordo dei caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze Armate. La giornata di commemorazione si terrà lunedì 4 novembre. A presenziare alla cerimonia, insieme alle Autorità, saranno le scolaresche dei diversi istituti cittadini.

L’amministrazione invita i cittadini a partecipare alle celebrazioni. In programma diverse iniziative. Nella Cattedrale di San Pietro si terrà la Santa Messa in suffragio dei Caduti in guerra. Alla fine della Messa il corteo, accompagnato dalla Banda musicale cittadina, si dirigerà verso il monumento ai Caduti nel Viale della Fonte Nuova.

Seguiranno momenti di carattere istituzionale, quali il discorso del Sindaco, la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Milite Ignoto, la Medaglia d’Argento al Merito Civile concessa al Gonfalone del Comune di Tempio, la Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Memoria del Sottotenente Francesco Fadda, la cerimonia dell’alzabandiera presso il Monumento che ricorda il sacrificio dei Caduti e la deposizione della Corona.

Programma:

Ore 10,30 Cattedrale San Pietro Santa Messa

Ore 11.30 Partenza del Corteo accompagnato dalla Banda musicale cittadina dalla Piazza San Pietro verso il monumento ai caduti nel Viale della Fonte Nuova, per la deposizione della corona.

