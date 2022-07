Torna l’evento del quartiere di Olbia.

Dopo 2 anni di stop ritorna, alla Marina di Tilibbas, in uno dei quartieri storici di Olbia, la manifestazione sportiva “Sia e voga”. L’evento si terrà, in due date, dal 23 luglio e il 6 agosto, alle ore 17, sul porticciolo di via dei Lidi.

L’obiettivo della manifestazione è quello di rilanciare il quartiere, tenendo sempre vive le tradizioni del rione, ovvero la pesca, ovvero l’attività di tante famiglie che abitano il rione e altri quartieri di Olbia. L’evento infatti si basa sulle attività di mare e quest’anno andrà in scena la sfida tra i chiattini terranovesi, che si terrà alle 17 in due date, quella della sesta edizione si svolgerà il 26 luglio, mentre quella della settima edizione si svolgerà il 6 agosto.

L’evento organizzato dalla Marina di Olbia, del presidente Antonio Biddau, è nata pochi anni fa, a seguito della riqualificazione del porticciolo dai pontili abusivi, nell’ambito di un progetto di riqualificazione promosso dall’Autorità portuale. Da allora il quartiere ha ripreso nuova vita.

Per la partecipazione alla manifestazione, sono aperte le iscrizioni per gli equipaggi presso il Bar Cumpai Giuanni in via dei Lidi. “Dopo due anni di sospensione delle manifestazioni – dice il presidente della Marina – causa covid, invitiamo tutti i soci, i tesserati e gli amici della Marina di Tilibbas a partecipare a queste manifestazioni. Ricordiamo sempre che lo scopo sociale della nostra cooperativa è quello di sensibilizzare e avvicinare al mondo marino tutti con incontri e gare amatoriali”.