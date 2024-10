L’ex Luxury Mall cerca ancora un nuovo proprietario

Un nuovo proprietario per l’ex Luxury Mall.

L’ex Luxury Mall, un tempo fulcro delle attività commerciali di lusso di Olbia, è attualmente sul mercato, in attesa di un nuovo proprietario. Situato in una posizione strategica lungo la strada statale 125, in direzione Porto Cervo, questo imponente complesso commerciale rappresenta un’opportunità per investitori e imprenditori alla ricerca di uno spazio.

Il locale, che si estende su una superficie di circa 3.150 metri quadri, offre ampi spazi aperti per esposizioni e attività commerciali. Uno dei punti di forza della struttura è la disponibilità di 200 parcheggi privati, una rarità che permette di accogliere un grande flusso di clienti senza problemi di accesso.

Posizionato in un’area che vede un traffico continuo di veicoli, sia in direzione Porto Rotondo che Porto Cervo, la struttura gode di un’enorme visibilità per chi transita dall’aeroporto internazionale Costa Smeralda o dal porto di Olbia. La superficie totale dell’immobile, comprensiva degli spazi di manovra, raggiunge i 4.046 metri quadri, rendendolo adatto a una vasta gamma di attività commerciali. Le spese condominiali contenute, solo 800 euro al mese, rappresentano un ulteriore vantaggio per i potenziali acquirenti, che potranno contare su un investimento dai costi di gestione ridotti.

Chi sarà il nuovo proprietario? L’immobile attende di essere riportato al suo antico splendore o trasformato in un nuovo centro nevralgico per il commercio locale. Olbia, con la sua crescita costante, potrebbe essere pronta a veder rinascere questa icona del commercio di lusso.

