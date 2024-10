Aumento degli affitti a Olbia, record dei prezzi dopo l’estate

Gli affitti carissimi a Olbia.

Dopo l’estate gli affitti a Olbia tornano a crescere. Stando ad una stima di Immobiliare.it, nel mese di settembre si è verificato un nuovo rincaro dei canoni di locazione in città. Dopo le vacanze ci si aspettava che i prezzi scendessero, ma il mercato mostra un nuovo aumento.

In particolare, a settembre, per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 22,34 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 12,83% rispetto a Settembre 2023, dove per le case si chiedevano 19,80 mensili al mq.

Il culmine dei canoni di locazione è stato raggiunto in piena stagione estiva, nel mese di Luglio 2024, con un valore di € 22,72 al metro quadro. Ma il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 16,25 al mese per metro quadro.

Nel corso del mese di settembre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Olbia è stato più alto nella zona Porto Rotondo, con € 4.906 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Osseddu con una media di € 1.931 al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Olbia è stato più alto nella zona Portisco, con € 36,21 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Baratta con una media di € 10,24 al mese per metro quadro.

