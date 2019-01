Bandita la gara per gli arredi dell’ex mattatoio.

Terminati i lavori di ristrutturazione dell’ex mattatoio di Olbia, si cercano gli arredi e le strumentazioni necessarie per trasformarlo definitivamente nel MusMat. Grazie al Fondo Sociale Europeo, infatti, l’ex mattatoio diventerà una sorta di casa della musica che ospiterà la sede della Scuola civica di musica, uno studio di registrazione e la banda musicale Felicino Mibelli.

A questo proposito l’amministrazione comunale ha indetto un bando di gara europeo per l’acquisto degli arredi, degli strumenti musicali e di registrazione necessari. L’importo a base d’asta ammonta ad oltre 495 mila euro, di cui 373 mila per la fornitura e l’allestimento delle sale didattiche, della sala conferenza e degli uffici. Per gli strumenti musicali l’importo della gara ammonta a 56 mila euro, mentre per la strumentazione e l’allestimento della sala di registrazione a 66 mila e 400 euro.

