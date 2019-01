Aspettando i necrologi digitali di Olbia.

L’installazione dei necrologi digitali a Olbia sembra che tarderà ancora un po’. La sostituzione delle vecchie bacheche era prevista già dallo scoccare del nuovo anno, ma attualmente, pare sia stata rimossa una sola bacheca di quelle cartacee.

I vecchi necrologi sono stati eliminati soltanto in via Cesti, per lasciare spazio agli schermi digitali, promessi dall’amministrazione comunale per una soluzione ambientale e di decoro.

I necrologi murari sono sempre stati il cruccio di Olbia, da qui con la soluzione temporanea da parte di Aspo di affiggerli in apposite bacheche dal 2014. Gia dal primo gennaio del 2019, le bacheche hi-tech installate dalle agenzie funebri sarebbero dovute entrare in funzione.

