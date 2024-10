Olbia dice addio a Fabio Spano, aveva soltanto 55 anni

Addio a Fabio Spano.

Olbia è scossa per la morte di Fabio Spano, scomparso a soli 55 anni. Olbiese e padre di famiglia, era molto conosciuto in città, che lo ricorda con grande affetto, come una persona sempre solare e gentile con tutti.

Fabio, grande lavoratore e amante della pesca e anche sua madre era molto conosciuta a Olbia. La sua scomparsa ha lasciato un grosso vuoto in città e sono tanti i messaggi che in queste ore sono giunti alla famiglia per dare l’ultimo saluto ad un uomo che era amato per la sua sensibilità e la sua bontà. Il suo funerale si terrà, oggi, 21 ottobre, alle 16:30, nella basilica di San Simplicio, a Olbia.

