L’apertura a Olbia a giugno 2021.

Una finestra sulla Sardegna da scoprire in vacanza, con immagini, video e racconti di luoghi e tradizioni. Una lente sul centro-nord dell’Isola e su sei destinazioni di vacanza tra mare e zone interne da Santa Teresa Gallura a Nuoro.

Una innovazione che passa ance dal nuovo sito web del neonato Gruppo Felix Hotels, presentato agli operatori lo scorso ottobre in occasione del TTG di Rimini, e che da oggi apre virtualmente le porte dei propri hotel per la stagione turistica 2021. L’obiettivo è di mettere al centro i visitatori della Sardegna esaltando la bellezza ed unicità della destinazione, stimolando l’interazione e ricercando la soddisfazione e felicità dei propri futuri clienti.

Sono sei strutture alberghiere del Gruppo: Hotel La Coluccia a Santa Teresa Gallura, Hotel Airone a Baja Sardinia, Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi ad Arzachena, Hotel Felix Olbia (inaugurazione a giugno 2021), Hotel Residence Porto San Paolo e Grandi Magazzini a Nuoro.

Una sezione dedicata ai Felix Restaurants, l’altro pilastro del gruppo che nasce dall’esperienza del Ristorante Parco degli Ulivi di Arzachena che, mescolando tradizioni culinarie sarde e l’estro creativo degli chef, arriva sino al Ristorante La Coluccia Beach sulla spiaggia di Conca Verde (Santa Teresa Gallura), e si esalta nei due nuovi ristoranti di Olbia: il Felix Bistrot al piano terra e l’attesissimo Felix Rooftop a bordo piscina nella terrazza all’ultimo piano dell’hotel Felix Olbia in Viale Aldo Moro, che aprirà a giugno 2021.

Il portale

L’obiettivo è accompagnare il visitatore alla scoperta dei luoghi serviti dai Felix Hotels in Sardegna, guidandolo nella scelta della meta perfetta per le vacanze o per i viaggi di lavoro, magari in smart working. Così il menù diventa multifunzione e, a seconda delle proprie esigenze, si naviga direttamente nei siti degli hotel, scegliendo in base alla categoria o al contesto oppure si esplora la destinazione, ci si ispira con percorsi emozionali e si soddisfa la curiosità leggendo il blog Felix News.

Meeting e celebrazioni.

Una sezione dedicata si rivolge a chi organizza meeting e eventi, matrimoni e celebrazioni private. Anche se potrà esprimersi pienamente solo in un prossimo futuro, Felix Hotels propone quattro soluzioni ideali per l’organizzazione di meeting, eventi e celebrazioni private.

Le location spaziano dalla sala meeting dell’Hotel Felix Olbia, direttamente collegata anche con la SPA, la sala fitness e la piscina, alla spiaggia o alla sala meeting dell’Hotel La Coluccia, fino agli spazi aperti immersi nell’uliveto del Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi e infine dell’Hotel Airone, dove si possono prenotare gli spazi a bordo piscina e la sala meeting.

Lavora con noi.

Nel sito si trova anche la sezione “Lavora con noi” dedicata alla ricerca del lavoro, dove candidarsi per le numerose figure professionali richieste nelle sue sei strutture, nei quattro ristoranti e nelle due SPA.

(Visited 340 times, 340 visits today)